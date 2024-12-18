Український боксер Василь Ломаченко офіційно завершив свою професійну кар'єру у віці 36 років.

Про це заявив журналіст та інсайдер Майкл Бенсон.

“Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар’єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робив у майбутньому”, — йдеться у повідомленні.

Протягом своєї кар’єри Ломаченко здобув значні досягнення, ставши дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор. Останній бій боксер провів у травні 2024 року, коли здобув перемогу над Джорджем Камбососом та завоював титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.