Болгарія готова передати Україні надлишкові боєприпаси

Болгарія після аудиту на своїх військових складах виявила надлишкові запаси боєприпасів і готова запропонувати їх Україні, але хоче за це грошову компенсацію.

Про це з посиланням на виконувача обов’язків міністра оборони Болгарії Атанаса Запрянова передає Sofia Globe.

“Пропонується, аби до наступного пакету допомоги Україні увійшли боєприпаси та обладнання, яке у Збройних силах Болгарії визнали надлишковим”, — йдеться у повідомлення.

За словами Запрянова, ідеться про боєприпаси “певних типів”.

“Цей пакет буде також повʼязаний з угодою із союзницькою державою стосовно компенсації, подібно до попереднього переданого пакету, за який ми вже отримали 30 млн євро відшкодування, що були направлені на модернізацію болгарської армії”, — сказав посадовець.

Він додав, що Болгарія підтримує усі заходи із допомоги Україні у захисті від російської агресії, а також готова сприяти їй у вступі до НАТО та досягненні сумісності із силами Альянсу.