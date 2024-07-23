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Болгарія готова передати Україні надлишкові боєприпаси

Болгарія після аудиту на своїх військових складах виявила надлишкові запаси боєприпасів і готова запропонувати їх Україні, але хоче за це грошову компенсацію.

Вівторок, 23 липня 2024, 07:33

Про це з посиланням на виконувача обов’язків міністра оборони Болгарії Атанаса Запрянова передає Sofia Globe.

“Пропонується, аби до наступного пакету допомоги Україні увійшли боєприпаси та обладнання, яке у Збройних силах Болгарії визнали надлишковим”, йдеться у повідомлення.

За словами Запрянова, ідеться про боєприпаси “певних типів”.

“Цей пакет буде також повʼязаний з угодою із союзницькою державою стосовно компенсації, подібно до попереднього переданого пакету, за який ми вже отримали 30 млн євро відшкодування, що були направлені на модернізацію болгарської армії”, сказав посадовець.

Він додав, що Болгарія підтримує усі заходи із допомоги Україні у захисті від російської агресії, а також готова сприяти їй у вступі до НАТО та досягненні сумісності із силами Альянсу.

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Теги: Болгарія, допомога Україні, російсько-українська війна

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