Болгарія та Румунія 31 березня стануть новими членами Шенгенської зони, однак Рада ЄС ще має ухвалити рішення щодо дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

В Єврокомісії заявили, що вступ двох держав до Шенгенської зони зробить спільний простір більш привабливим завдяки значному розширенню найбільшого у світі спільного простору без внутрішнього прикордонного контролю.

“Завтра важливий день: Болгарія і Румунія приєднуються до Шенгенської сім’ї. Я вітаю скасування внутрішніх перевірок на повітряних і морських кордонах. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони – найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, більш об’єднану Європу для всіх наших громадян“, – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що з грудня минулого року Болгарія і Румунія вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безперешкодного застосування Шенгенських правил з 31 березня 2024 року.

В Єврокомісії також заявили, що Болгарія і Румунія постійно демонструють високий рівень відданості справі забезпечення належного захисту зовнішніх кордонів ЄС і постійно виступають ключовими контрибуторами внутрішньої безпеки Шенгенської зони.