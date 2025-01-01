Про це повідомляє DW.
Зокрема, на шести офіційних пунктах перетину болгарсько-грецького кордону більше не потрібно пред’являти документи.
Окрім того, на 30-кілометровій ділянці кордону з Румунією будуть здійснюватися лише вибіркові перевірки, які проводитимуться без попередження.
У березні минулого року Болгарія та Румунія також скасували контроль в аеропортах і морських портах для громадян інших держав Шенгенської угоди, завершивши таким чином всі перевірки на кордонах.
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