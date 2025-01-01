З 1 січня 2025 року Болгарія та Румунія офіційно стали частиною Шенгенської зони, що збільшило кількість учасників угоди до 29 країн. З цього моменту скасовані перевірки на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими державами Шенгенської зони.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, на шести офіційних пунктах перетину болгарсько-грецького кордону більше не потрібно пред’являти документи.

Окрім того, на 30-кілометровій ділянці кордону з Румунією будуть здійснюватися лише вибіркові перевірки, які проводитимуться без попередження.

У березні минулого року Болгарія та Румунія також скасували контроль в аеропортах і морських портах для громадян інших держав Шенгенської угоди, завершивши таким чином всі перевірки на кордонах.