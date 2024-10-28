У Львові планують запустити пілотний проєкт, який дозволить користуватися послугами таксі Bolt та Uklon під час комендантської години.

Про це заявили у Львівській ОДА під час брифінгу.

Керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень повідомив, що для нічного пересування Львовом необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі міста. Це нововведення стосується як водіїв таксі та сервісів доставки, так і службових автомобілів, які працюватимуть у нічний час.

Документ запровадили з метою посилення контролю за пересуванням у комендантську годину.

Комендантська година у Львові триває з півночі до п’ятої ранку. Для водіїв, які працюють в цей період, обов’язковою умовою є наявність перепустки та військово-облікових документів.

Її можуть отримати всі, хто має дозвіл на роботу вночі, звернувшись у комендатуру міста. Ця процедура покликана забезпечити контроль за переміщенням транспорту і підтриманням громадського порядку в нічні години.

Щодо пасажирів, Тарас Грень уточнив, що наявність перепустки не вимагатиметься у разі крайньої потреби виходу з дому вночі. Однак, у комендатурі нагадали, що користуватися нічним транспортом без реальної потреби небажано.

Проєкт легального виклику таксі та роботи інших сервісів під час комендантської години вже розроблений і чекає на остаточне узгодження з комендатурою. Планується, що всі юридичні формальності завершать до кінця тижня, після чого водії зможуть легально обслуговувати клієнтів у нічні години. Це допоможе уникнути конфліктів і непорозумінь з патрульними службами, а також забезпечить контроль за діяльністю сервісів перевезення.

Таким чином, Львів впроваджує нові правила для водіїв і пасажирів, що користуються нічним транспортом. Мешканців закликають відповідально ставитися до пересування в комендантську годину та дотримуватися вимог для збереження громадського порядку.