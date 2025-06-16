Вибух автомобіля піротехніків ДСНС в Ізюмському районі Харківської області

Про це повідомили в Центрі протимінної діяльності у Facebook
16 червня в Ізюмському районі Харківської області стався інцидент, коли автомобіль піротехніків ДСНС підірвався на невідомому вибуховому пристрої. На щастя, жертв серед людей не зафіксовано.
За інформацією Центру протимінної діяльності, внаслідок вибуху один з працівників ДСНС, 32-річний чоловік, отримав травми і був терміново госпіталізований для надання медичної допомоги.
В даний час тривають активні заходи для з’ясування всіх обставин події, а також для забезпечення безпеки в даному районі.
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