Вибух автомобіля піротехніків ДСНС в Ізюмському районі Харківської області

Про це повідомили в Центрі протимінної діяльності у Facebook

16 червня в Ізюмському районі Харківської області стався інцидент, коли автомобіль піротехніків ДСНС підірвався на невідомому вибуховому пристрої. На щастя, жертв серед людей не зафіксовано.

За інформацією Центру протимінної діяльності, внаслідок вибуху один з працівників ДСНС, 32-річний чоловік, отримав травми і був терміново госпіталізований для надання медичної допомоги.

В даний час тривають активні заходи для з’ясування всіх обставин події, а також для забезпечення безпеки в даному районі.