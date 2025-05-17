Фронтмен легендарного гурту U2 Боно та відомий режисер Шон Пенн запросили українських військових на прем’єру документального фільму “Боно: Історії капітуляції”, що відбулася в рамках Каннського кінофестивалю. Цю інформацію підтвердили міжнародні новинні агентства, зокрема Reuters, а також проєкт “Культурні сили”.

Під час прем’єри Боно підкреслив, що Каннський кінофестиваль був заснований як відповідь на Венеційський кінофестиваль, який у 1930-х роках потрапив під вплив фашистських режимів. Він назвав українських військових “друзями з лінії фронту в Україні”, висловивши їм свою підтримку.

Фронтмен U2 звернувся до військових зі словами вдячності: “Я хочу подякувати вам за те, що ви захищаєте нашу свободу. Слава Україні!”

На червоній доріжці разом із Боно та Шоном Пенном були присутні українські військові, які беруть участь у проєкті “Культурні сили” та займаються творчістю. Серед них були співак Миколай Сєрьга, бандурист і оператор БПЛА Тарас Столяр, оперний співак і боєць ТрО Юрій Іваськевич, а також скрипалька, диригентка та розвідниця Ольга Рукавішнікова. Також на заході був пресаташе “Культурних сил” Валерій Широков, який є навідником мінометного розрахунку в ТрО, та солдат 59-ї окремої штурмової бригади Артем Познанський, який також працює в “Культурних силах”.

У перший день Каннського кінофестивалю відбулася спеціальна програма під назвою “День України”. Серед фільмів, представлених на цьому заході, особливу увагу привернула нова стрічка режисера Мстислава Чернова – “2000 метрів до Андріївки”, яка стала важливою частиною українського кінематографічного представлення на міжнародній арені.