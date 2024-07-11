Про це повідомила пресслужба Київтеплоенерго.

Там назвали ситуацію з оплатою за комунальні послуги “більш ніж складною”.

Загальний борг мешканців Києва за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення – близько 1,2 млрд грн. Тобто сумарний борг за ці послуги становить майже 7,5 млрд грн.

“Громадянам, які системно не сплачують за послуги, не звертаються, щоб укласти розстрочку, нарахована пеня. Вона відображена у квитанціях за червень”, — поінформували у пресслужбі.

Зазначається, що близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023/2024 років.

У компанії нагадали, що жителі, які не можуть сплатити всю суму за комунальні послуги, можуть звернутися по реструктуризацію боргу.

У Київтеплоенерго підкреслили, що наслідки хронічної несплати є особливо критичними для роботи підприємств в умовах енергодефіциту, тому єдиним дієвим методом боротьби з хронічними боржниками є штрафні санкції, мораторій на накладення яких було знято урядом. Відповідно до законодавства в разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, утім не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення.