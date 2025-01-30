За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% – до 22,6 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на дані Мінфіну.

Частка групи Світового банку у загальному держборгу становить 14%, а серед зовнішніх кредиторів – 19%.

Основна причина зростання – спрямування міжнародними партнерами фінансування України через фонди цієї інституції.

Також за рік:

борг перед МВФ зріс на 15% , до 18,9 млрд доларів ;

зріс на , до ; заборгованість перед ЄС зросла на 34%, до 44 млрд доларів (частка у держборгу – 34%).