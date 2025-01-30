Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на дані Мінфіну.
Частка групи Світового банку у загальному держборгу становить 14%, а серед зовнішніх кредиторів – 19%.
Основна причина зростання – спрямування міжнародними партнерами фінансування України через фонди цієї інституції.
Також за рік:
- борг перед МВФ зріс на 15%, до 18,9 млрд доларів;
- заборгованість перед ЄС зросла на 34%, до 44 млрд доларів (частка у держборгу – 34%).
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