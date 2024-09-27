Станом на 1 липня 2024 року борги українців перед мікрофінансовими організаціями (МФО) досягли понад 14,5 мільярда гривень, що на 5,23 мільярда більше порівняно з початком року. Це свідчить про значне зростання заборгованості, яке становить 56%. Середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 рази порівняно з минулим роком та сягла 6776 грн.

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

3 945 098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Варто зазначити, що 96% мікропозик цьогоріч беруться онлайн.

657 тисяч мікрокредитних договорів на місяць укладається цьогоріч. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1,2 млн договорів на місяць — в 1,8 разів більше.

Середня сума кредиту зросла у 1,4 рази порівняно з минулим роком — до 6776 грн.

Так, у першому кварталі українці позичали у МФО, в середньому, 6875 грн, втім у другому кварталі сума позики зменшилась.

62% кредитів видаються строком від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. У 8% мікропозики беруться на 3+ років.