Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.
3 945 098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Варто зазначити, що 96% мікропозик цьогоріч беруться онлайн.
657 тисяч мікрокредитних договорів на місяць укладається цьогоріч. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1,2 млн договорів на місяць — в 1,8 разів більше.
Середня сума кредиту зросла у 1,4 рази порівняно з минулим роком — до 6776 грн.
Так, у першому кварталі українці позичали у МФО, в середньому, 6875 грн, втім у другому кварталі сума позики зменшилась.
62% кредитів видаються строком від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. У 8% мікропозики беруться на 3+ років.
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