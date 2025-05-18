Борис Філатов, міський голова Дніпра, оголосив про своє рішення призупинити активність на особистій сторінці у Facebook. У своєму Telegram-каналі він пояснив, що втомився від соціальних мереж, які, на його думку, стали “заповідником для безконтрольного розмноження розумово відсталих”.

Філатов зазначив, що планує залишити свій профіль на кілька тижнів, а можливо, й на місяці, не виключаючи можливість повного виходу з соцмереж. Він нагадав, що його девізом з моменту створення сторінки була фраза: “Тут органічно не виносять ідіотів…”, але, за його словами, ідіоти змогли перемогти навіть його.

Міський голова також поділився, що йому довелося видалити свій останній допис про “козирів та шісток” через численні негативні коментарі. Він зазначив, що багато користувачів не розуміють сарказму, іронії чи алегорій, залишаючи образливі коментарі, які не мали відношення до теми. Особливо його вразив коментар від людини з Житомира, яка звинуватила його у “фотошопі” знесеного незаконного будівництва.

Філатов зізнався, що втомився “боротися із вітряками” і підкреслив, що соціальні мережі стали місцем безконтрольного розмноження негативу та агресії. Проте він запевнив, що слідкувати за його діяльністю можна буде на офіційній сторінці міської ради у Facebook та у його Telegram-каналі.