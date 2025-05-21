Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, висловив думку, що Дональд Трамп, колишній президент США, недооцінив свій вплив на Володимира Путіна, президента Росії. Ця заява пролунала після телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка не принесла значних результатів у мирних переговорах щодо України.

У своєму інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk 21 травня, Пісторіус зазначив: «Я підозрюю, що він неправильно оцінив свою переговорну позицію». Цей коментар з’явився після того, як Трамп вирішив не тиснути на Путіна для досягнення безумовного 30-денного припинення вогню.

Водночас Європейський Союз активно працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні. Міністр оборони підкреслив, що наразі невідомо, чи приєднається США до цих санкцій, оскільки тривають дипломатичні переговори між країнами.

19 травня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала більше двох годин. Перед цим він також спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, що свідчить про його активну участь у дипломатичних зусиллях.

Після бесіди з Путіним Трамп заявив, що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії, оскільки вбачає «шанс» на прогрес у напрямку досягнення припинення вогню.