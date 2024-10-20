Саломе Зурабішвілі під час масштабної акції в Тбілісі на підтримку руху країни до ЄС звернулася до президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що він буде переможцем.

Про це пише грузинське медіа SOVA.

“Хочу звернутися до Володимира Зеленського – звідси, від вашого (людей на площі – ред.) імені, і сказати йому, що ми знаємо, що він бореться за нас, і буде переможцем. І ми разом увійдемо до Європи!”, — сказала президентка Грузії під час велелюдного мітингу в Тбілісі на підтримку руху країни до ЄС під назвою “Грузія обирає Євросоюз”.

Вона також звернулась до президентки Молдови та міжнародних партнерів Грузії. Звернувшись до Маї Санду, Зурабішвілі побажала країні європейської перемоги.

“Мая, сьогоднішній день, я сподіваюся, стане днем твоєї перемоги і днем перемоги європейського референдуму. Ми разом увійдемо до Європи!”, – заявила президентка, пославшись на президентські вибори в Молдові, а також конституційний референдум щодо руху Грузії в ЄС.

26 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори за пропорційною системою. Президентка Грузії ініціювала “Грузинську хартію” – план дій, що має привести Грузію до “дверей відкриття переговорів з ЄС”. Її підтримали 4 опозиційні коаліції.