Про це повідомляє Асоціація українських банків.

Повідомляється, що була організована зустріч з керівниками провідних банків і фінансових компаній України, під час якої обговорювалися спільні заходи для боротьби зі злочинними схемами, відомими як “дроп-схеми”.

В АУБ повідомили, що учасники заходу наголосили на важливості спільних зусиль банківського сектору для ефективної боротьби з фінансовими злочинами, які загрожують стабільності економічної системи.

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 українських банки та 2 фінансові компанії, які також є платіжними системами. Зокрема Sense Bank, NovaPay, RozetkaPay, “Укрексімбанк”, “Укргазбанк” та інші.

Повний список:

  1. АТ “Укрексімбанк”.
  2. АБ “УКРГАЗБАНК”.
  3. АТ “КРИСТАЛБАНК”.
  4. АТ “КБ “ГЛОБУС”.
  5. ПАТ “МТБ БАНК”.
  6. АТ “АБ “РАДАБАНК”.
  7. АТ “Ідея Банк”.
  8. АТ “АЛЬТБАНК”.
  9. АТ “Банк Альянс”.
  10. АТ “ЄПБ”.
  11. АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”.
  12. АТ “Полікомбанк”.
  13. АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ”.
  14. АТ “Український банк реконструкції та розвитку”.
  15. АТ “ОКСІ БАНК”.
  16. АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”.
  17. АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК”.
  18. ТОВ “НоваПей” (NovaPay).
  19. АТ “ПроКредит Банк”.
  20. АТ “Комінбанк”.
  21. АТ “Правекс банк”.
  22. ТОВ “ФК “ЕВО” (RozetkaPay).
  23. АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”.
  24. АТ “СЕНС БАНК”.
  25. АТ “СКАЙ-БАНК”.