Про це повідомляє Асоціація українських банків.
Повідомляється, що була організована зустріч з керівниками провідних банків і фінансових компаній України, під час якої обговорювалися спільні заходи для боротьби зі злочинними схемами, відомими як “дроп-схеми”.
В АУБ повідомили, що учасники заходу наголосили на важливості спільних зусиль банківського сектору для ефективної боротьби з фінансовими злочинами, які загрожують стабільності економічної системи.
До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 українських банки та 2 фінансові компанії, які також є платіжними системами. Зокрема Sense Bank, NovaPay, RozetkaPay, “Укрексімбанк”, “Укргазбанк” та інші.
Повний список:
- АТ “Укрексімбанк”.
- АБ “УКРГАЗБАНК”.
- АТ “КРИСТАЛБАНК”.
- АТ “КБ “ГЛОБУС”.
- ПАТ “МТБ БАНК”.
- АТ “АБ “РАДАБАНК”.
- АТ “Ідея Банк”.
- АТ “АЛЬТБАНК”.
- АТ “Банк Альянс”.
- АТ “ЄПБ”.
- АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”.
- АТ “Полікомбанк”.
- АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ”.
- АТ “Український банк реконструкції та розвитку”.
- АТ “ОКСІ БАНК”.
- АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”.
- АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК”.
- ТОВ “НоваПей” (NovaPay).
- АТ “ПроКредит Банк”.
- АТ “Комінбанк”.
- АТ “Правекс банк”.
- ТОВ “ФК “ЕВО” (RozetkaPay).
- АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”.
- АТ “СЕНС БАНК”.
- АТ “СКАЙ-БАНК”.