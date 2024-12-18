До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, який передбачає обмеження на карткові перекази, приєдналися ще 23 банки та 2 фінансові компанії. Учасники планують посилити комунікацію з клієнтами, вимагаючи від них документального підтвердження джерел доходів.

Про це повідомляє Асоціація українських банків.

Повідомляється, що була організована зустріч з керівниками провідних банків і фінансових компаній України, під час якої обговорювалися спільні заходи для боротьби зі злочинними схемами, відомими як “дроп-схеми”.

В АУБ повідомили, що учасники заходу наголосили на важливості спільних зусиль банківського сектору для ефективної боротьби з фінансовими злочинами, які загрожують стабільності економічної системи.

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 українських банки та 2 фінансові компанії, які також є платіжними системами. Зокрема Sense Bank, NovaPay, RozetkaPay, “Укрексімбанк”, “Укргазбанк” та інші.

Повний список: