Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має продовжити тренувати українських військових протягом двох наступних років. За його словами, це питання обговорювалось на рівні очільників зовнішньополітичних відомств ЄС.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу 14 жовтня.

За його словами, наразі українська армія “перебуває під великим тиском по всій лінії фронту”, який став більшим, ніж до початку цього літа.

“Ми повинні надавати українським Збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки”, – сказав Боррель й висловив сподівання на консенсус щодо цього рішення в Раді Євросоюзу.

Також він торкнувся теми блокування коштів Європейського фонду миру, які йдуть на компенсації державам-членам ЄС наданої Україні військової допомоги. За словами Борреля, “ми майже досягли” розблокування, але водночас оголосити про конкретне рішення посадовець не зміг. Боррель пообіцяв, що після ухвалення “необхідного рішення” відвідає Україну, і це станеться до завершення його мандата.