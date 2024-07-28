Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що стабільності Європи та Азії загрожують конфлікти, серед яких і агресивна війна проти України, тому Європа та АСЕАН повинні триматися разом.

Про це Боррель написав у соцмережі Х.

“У сьогоднішньому світі криз та конфронтації Європа та АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії, – ред.) мають триматися разом. Конфлікти загрожують стабільності обох регіонів: агресивна війна проти України, заворушення на Близькому Сході та напруженість у Червоному та Південнокитайському морях”, — йдеться у дописі.

Боррель заявив, що “після агресії Росії проти України до Європи повернулася війна” і наголосив на необхідності припинити незаконну передачу зброї країнам.

“Мир потрібен, але він має бути справедливим і поважати міжнародне право. Незаконні передачі зброї повинні припинитися. Це ще більше підриває правила, яким ми всі віддані, продовжуючи цю агресивну війну”, — зазначив Верховний представник ЄС.

Також Боррель зазначив, що багато країн стурбовані великою кількістю жертв серед цивільного населення в Секторі Гази й нагадав про необхідність припинити “нестерпні страждання палестинського народу”.

“Угода щодо заручників повинна бути досягнута зараз. І ми маємо запобігти регіональній ескалації. Ми не можемо відвести погляд від цих страждань”, — додав Боррель.