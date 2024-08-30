Про це Боррель заявив під час прес-конференції у Брюсселі після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС.
Він підкреслив важливість інтеграції України в європейську промислову базу та відзначив інноваційні досягнення українців у сфері оборони. З цією метою ЄС відкриє офіс з оборонних інновацій у Києві, що ймовірно відбудеться вже у вересні. Боррель також зазначив, що планує приїхати до України до завершення свого терміну на посаді, щоб ще більше активізувати співробітництво у сфері оборони, яке було одним із ключових завдань його роботи в останні роки.
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