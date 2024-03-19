Решту 10% європосадовець рекомендує перерахувати до бюджету ЄС і використати для підвищення потенціалу української оборонної промисловості

Про це повідомляє агенція Reuters.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про намір представити пропозицію щодо використання 90% доходів від заморожених у Європі російських активів для закупівлі озброєнь для України.

Він подасть пропозицію країнам-членам блоку завтра, напередодні саміту лідерів ЄС 21-22 березня.

Минулого тижня високопосадовець ЄС заявив, що російські активи, заморожені в країнах ЄС, ймовірно, принесуть від 15 до 20 мільярдів євро прибутку після сплати податків у період до 2027 року залежно від глобальних відсоткових ставок.