Про це повідомляє агенція Reuters.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про намір представити пропозицію щодо використання 90% доходів від заморожених у Європі російських активів для закупівлі озброєнь для України.
Він подасть пропозицію країнам-членам блоку завтра, напередодні саміту лідерів ЄС 21-22 березня.
Минулого тижня високопосадовець ЄС заявив, що російські активи, заморожені в країнах ЄС, ймовірно, принесуть від 15 до 20 мільярдів євро прибутку після сплати податків у період до 2027 року залежно від глобальних відсоткових ставок.
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