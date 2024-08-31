Про це у соцмережі Х написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Боррель зазначив, що атаки на цивільні об’єкти спонукали Україну знову звернутися до ЄС з проханням скасувати обмеження на використання західної зброї для самооборони.
Він також підкреслив, що в Росії журналістів, які публікують правдиву інформацію про війну, заарештовують. ЄС засуджує використання цензури для переслідування тих, хто виступає проти війни.
«Шокований наслідками від російських бомб по житловому будинку в Харкові», – повідомив він.
30 серпня армія РФ завдала авіаудару по Харкову, внаслідок якого загинули шестеро людей, зокрема 14-річна дівчинка, а 97 осіб отримали поранення.
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