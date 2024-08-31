Європейський Союз висловив шок у зв'язку з російськими авіаударами по Харкову, які призвели до загибелі щонайменше 6 осіб і 97 постраждалих.

Про це у соцмережі Х написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Боррель зазначив, що атаки на цивільні об’єкти спонукали Україну знову звернутися до ЄС з проханням скасувати обмеження на використання західної зброї для самооборони.

Він також підкреслив, що в Росії журналістів, які публікують правдиву інформацію про війну, заарештовують. ЄС засуджує використання цензури для переслідування тих, хто виступає проти війни.

«Шокований наслідками від російських бомб по житловому будинку в Харкові», – повідомив він.

30 серпня армія РФ завдала авіаудару по Харкову, внаслідок якого загинули шестеро людей, зокрема 14-річна дівчинка, а 97 осіб отримали поранення.