Про це Боррель висловився перед засіданням Європейської Ради 21 березня в Брюсселі.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив проти тих, хто вважає, що Європа зараз перебуває на порозі війни. Він додав, що наразі не треба йти вмирати за Донбас, адже головне — це підтримати Україну, щоб українців не вбивали.

За словами Борреля, заклики до європейських лідерів усвідомити виклики, з якими вони стикаються, це добре, але “не потрібно перебільшувати”.

“Війна не є неминучою. Я чув певні голоси, які говорять, що війна неминуча. Ну, слава Богу, що вона не неминуча. Ми живемо в мирі, ми підтримуємо Україну, ми не є частиною цієї війни, ми просто підтримуємо Україну, і ми повинні готуватися до майбутнього, підвищуючи обороноздатність нашої промисловості, але не треба лякати людей без потреби, війна не неминуча”, — висловився Боррель.

Він додав, що неминучою є необхідність підтримки України.

“Головне — підтримати Україну, щоб їх не вбивали на Донбасі й не вбивали в Києві, коли його бомблять“, — сказав Боррель.