Високий представник ЄС Жозеп Боррель у рамках свого візиту до України, відвідав село Ягідне Чернігівської області, яке постраждало від російської окупації на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він написав у соцмережі Х.

“У Ягідному російські окупанти місяць утримували ціле село – 370 осіб – у підвалі школи на (площі – ред.) 170 м2. Їхнє тяжке випробування повертає нас у найтемніші дні європейської історії”, – написав Боррель.

За його словами, ця подія є жахливим нагадування про те, як виглядає життя простих українців під російською окупацією.

Нагадаємо, вранці у суботу, 9 листопада, Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до України. Це його п’ятий візит з початку повномасштабної війни.