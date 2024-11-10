Про це він написав у соцмережі Х.
“У Ягідному російські окупанти місяць утримували ціле село – 370 осіб – у підвалі школи на (площі – ред.) 170 м2. Їхнє тяжке випробування повертає нас у найтемніші дні європейської історії”, – написав Боррель.
За його словами, ця подія є жахливим нагадування про те, як виглядає життя простих українців під російською окупацією.
Нагадаємо, вранці у суботу, 9 листопада, Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до України. Це його п’ятий візит з початку повномасштабної війни.
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