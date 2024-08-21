Про це він написав у своєму акаунті на Х.
На думку політика, військова операція Сил оборони України в Курській області завдала серйозного удару по наративу Путіна.
“Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків”, — заявляє дипломат ЄС. Ось про які наслідки він говорить:
- посилення самооборони України, позбавлення Росії території для нападів і бомбардувань українських міст та інфраструктури.
- порятунок життів і зменшення руйнувань в Україні.
- допомога у просуванні мирних зусиль.
Наступного тижня Боррель зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі.
“Як я передав міністру Кулебі, ЄС повністю підтримує боротьбу України проти російської агресії. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із ним та дискусії з міністрами закордонних справ та оборони ЄС, щоб просунутися у нашій підтримці України”, — підсумував глава європейської дипломатії.
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