Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що зняття обмежень від партнерів України на використання сил і засобів проти російських військових допоможе мирному процесу та врятує життя українців.

Про це він написав у своєму акаунті на Х.

На думку політика, військова операція Сил оборони України в Курській області завдала серйозного удару по наративу Путіна.

“Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків”, — заявляє дипломат ЄС. Ось про які наслідки він говорить:

посилення самооборони України, позбавлення Росії території для нападів і бомбардувань українських міст та інфраструктури.

порятунок життів і зменшення руйнувань в Україні.

допомога у просуванні мирних зусиль.

Наступного тижня Боррель зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі.

“Як я передав міністру Кулебі, ЄС повністю підтримує боротьбу України проти російської агресії. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із ним та дискусії з міністрами закордонних справ та оборони ЄС, щоб просунутися у нашій підтримці України”, — підсумував глава європейської дипломатії.