Поставка цих боєприпасів є складовою двоєдиного завдання ЄС у прискоренні поставок в Україну артилерійських боєприпасів та спроможностей протиповітряної оборони

Перші поставки артилерійських боєприпасів в Україну за «снарядною» ініціативою уряду Чеської Республіки очікуються наприкінці травня – на початку червня поточного року.

Про це у Люксембурзі за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, за участі керівників МЗС та міністрів оборони країн-членів, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, поставка цих боєприпасів є складовою двоєдиного завдання ЄС у прискоренні поставок в Україну артилерійських боєприпасів та спроможностей протиповітряної оборони.

«Ми не маємо забувати про нестачу боєприпасів калібру 155 мм для ведення бойових дій. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси по усьому світові. Перші доставки надійдуть наприкінці травня і до перших (чисел) червня. Інші країни продемонстрували готовність брати участь у німецькій ініціативі з координації у поставках (в Україну) протиповітряних спроможностей та боєприпасів», – сказав Боррель.