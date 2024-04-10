Про це високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив під час виступу на європейському форумі Nueva Economia Forum.
«Кілька днів тому я розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і він відчайдушно просить сім батарей Patriot для захисту своєї країни. Було б немислимо, якби ми не змогли їх надати, враховуючи, що західні армії мають близько 100 батарей Patriot», — висловився Боррель.
Він закликає ЄС збільшити можливості протиповітряної оборони України, адже важливо запобігти подальшим руйнуванням інфраструктури. Наразі у країни немає можливості уникнути пошкоджень, вказує високий представник ЄС.
Ситуація в Україні, за словами Борреля, залишається вкрай складною, оскільки «російська військова машина працює на повній швидкості». Існує «повна асиметрія» між країною-агресором та Україною.
«Росії достатньо не програти, щоб показати, що вони перемагають. Україні, навпаки, потрібно перемагати, щоб не програти», — додав високий представник ЄС.
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