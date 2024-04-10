Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз робить недостатньо для захисту України від російських ракет.

Про це високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив під час виступу на європейському форумі Nueva Economia Forum.

«Кілька днів тому я розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і він відчайдушно просить сім батарей Patriot для захисту своєї країни. Було б немислимо, якби ми не змогли їх надати, враховуючи, що західні армії мають близько 100 батарей Patriot», — висловився Боррель.

Він закликає ЄС збільшити можливості протиповітряної оборони України, адже важливо запобігти подальшим руйнуванням інфраструктури. Наразі у країни немає можливості уникнути пошкоджень, вказує високий представник ЄС.

Ситуація в Україні, за словами Борреля, залишається вкрай складною, оскільки «російська військова машина працює на повній швидкості». Існує «повна асиметрія» між країною-агресором та Україною.

«Росії достатньо не програти, щоб показати, що вони перемагають. Україні, навпаки, потрібно перемагати, щоб не програти», — додав високий представник ЄС.