Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель висловив надію, що країни Європейського Союзу зможуть дійти згоди щодо дозволу Україні використовувати надану їй зброю для здійснення ударів по території Росії.

Про це пише The Guardian.

“Я неодноразово повторював, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми їй надали, щоб не тільки зупиняти стріли, але й мати можливість вражати лучників”, — сказав Боррель.

Він переконаний, що члени ЄС знову обговорять це питання. За словами Борреля, він продовжує вірити, що це те, що потрібно зробити.