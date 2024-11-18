Жозеп Боррель

Про це пише The Guardian.

“Я неодноразово повторював, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми їй надали, щоб не тільки зупиняти стріли, але й мати можливість вражати лучників”, сказав Боррель.

Він переконаний, що члени ЄС знову обговорять це питання. За словами Борреля, він продовжує вірити, що це те, що потрібно зробити.

“Я сподіваюся, що держави-члени дійдуть згоди щодо цього”, додав він.