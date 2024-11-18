Про це пише The Guardian.
“Я неодноразово повторював, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми їй надали, щоб не тільки зупиняти стріли, але й мати можливість вражати лучників”, — сказав Боррель.
Він переконаний, що члени ЄС знову обговорять це питання. За словами Борреля, він продовжує вірити, що це те, що потрібно зробити.
“Я сподіваюся, що держави-члени дійдуть згоди щодо цього”, — додав він.
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