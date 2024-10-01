Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував Угорщину за те, що через неї "немає єдності" у Євросоюзі.

Про це він заявив 30 вересня, коментуючи обговорення війни в Україні в Радбезі ООН 24 вересня, передає DW.

“На жаль, у ЄС більше немає одностайності з питання підтримки України, оскільки одна країна вирішила відкрито підтримати бразильсько-китайську ініціативу”, – сказав Боррель.

Він прямо не заявив, яку країну мав на увазі, однак не так давно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що Будапешт доєднається до ініціативи “Друзі миру”, яку організовують Китай та Бразилія для врегулювання російсько-української війни.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський “мирний план” сподобався 110 країнам світу.

29 серпня посол Мельник заявив, що Бразилія не попереджала Україну, що разом із Китаєм збирається презентувати “мирний план”.

12 вересня Зеленський назвав “бразильсько-китайський мирний план” деструктивною ініціативою.