Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, – європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, – це більше за вас. Це вже понад 130 мільярдів євро. Так, військова частина все ще менша (за американську), але це все ж таки 45 мільярдів євро, що не є малою сумою. Зрозуміло, що без допомоги Америки Україна не могла б чинити спротив. Але 45 мільярдів – це не мала сума у вимірі військової допомоги», — зауважив Жозеп Боррель.

Крім того, дипломат ЄС наголосив, що у політичному вимірі ЄС надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства, що, за словами Борреля, було “немислимим” до початку повномасштабної російської війни.

Просто зараз ЄС надає Україні величезну допомогу, приймаючи майже п’ять мільйонів біженців, додав він.

Нещодавно Трамп повторив неодноразово спростовану тезу про те, що США дали Україні “майже 300 мільярдів доларів”, а Європа – “лише невелику частку від цієї суми”. І звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що він навіть не намагався змінити ситуацію.