Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Завершилася стадія 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, де останній матч відбувся між дортмундською “Боруссією” та мексиканським клубом “Монтеррей”. “Боруссія”, яка не знала поразок з початку турніру, продовжила свою переможну серію, здобувши третю перемогу поспіль з рахунком 2:1.

Головним героєм зустрічі став Сергу Гірассі, який забив обидва голи для дортмундців ще до 24-ї хвилини. Обидва епізоди стали можливими завдяки асистам вінгера Каріма Адеємі.

На початку другого тайму “Монтеррей” зумів скоротити відставання завдяки голу Хермана Бертраме. Команда мала кілька можливостей для зрівняння рахунку, але м’яч у небезпечних моментах не потрапляв у ворота.

У чвертьфіналі “Боруссія” зустрінеться з “Реалом”. Це буде другий матч між цими європейськими клубами за місце у півфіналі, а також відбудеться зустріч між ПСЖ та “Баварією”.

Цей турнір став знаковим для Німеччини, адже вона повторила рекорд за кількістю представництв у чвертьфіналі, маючи дві команди, так само як і Бразилія.

Чвертьфінальні пари КЧС-2025

“Флуміненсе” (Бразилія) – “Аль-Хіляль” (Саудівська Аравія)

“Палмейрас” (Бразилія) – “Челсі” (Англія)

ПСЖ (Франція) – “Баварія” (Німеччина)

“Реал” (Іспанія) – “Боруссія” Дортмунд (Німеччина)

Чвертьфінальні матчі клубного чемпіонату світу розпочнуться у п’ятницю, 4 липня, з поєдинку між “Флуміненсе” та “Аль-Хілялем” о 22:00 за київським часом. Півфінальні пари будуть визначені після матчу “Реала” та “Борусії” в суботу, 5 липня.