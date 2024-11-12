Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна, можливо, змушена буде відправити наземні війська в Україну, якщо підтримка Києва з боку США зменшиться.

Про це повідомляє The Telegraph.

“Якщо Україна впаде, то ми зіткнемося зі ще більшою загрозою на наших кордонах, кордонах європейського континенту. Скрізь, де демократія стикається з Росією”, – зазначив Джонсон.

Джонсон застеріг, що поразка України може надихнути Росію на подальші агресивні дії проти країн Балтії та Грузії, а також мати серйозні геополітичні наслідки для інших регіонів, зокрема Далекого Сходу.