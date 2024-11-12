Про це повідомляє The Telegraph.
“Якщо Україна впаде, то ми зіткнемося зі ще більшою загрозою на наших кордонах, кордонах європейського континенту. Скрізь, де демократія стикається з Росією”, – зазначив Джонсон.
Джонсон застеріг, що поразка України може надихнути Росію на подальші агресивні дії проти країн Балтії та Грузії, а також мати серйозні геополітичні наслідки для інших регіонів, зокрема Далекого Сходу.
- Адміністрація Трампа продовжить підтримку НАТО та України, — британський міністр оборони.
- Відносини між Україною та Британією значно погіршилися з приходом Кіра Стармера, — The Guardian.
- G7 та союзники розробляють спільну відповідь на участь військових КНДР у війні на боці Росії.