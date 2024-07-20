Про це політик написав у соцмережі Х.
«Я більш ніж будь-коли переконаний, що у Трампа є сила і хоробрість, щоб врятувати Україну і покласти край цій жахливій війні», – йдеться у дописі Джонсона.
Нагадаємо, 17 липня експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Політики обговорили Україну.
Раніше експрем’єр Великобританії заявляв про те, що у випадку поразки України у війні з Росією, винуватими будуть країни Заходу, оскільки саме їх підтримка була недостатньою. Він нагадав, що, маючи в достатній кількості західне озброєння, Україна змогла б відвоювати частину окупованої російськими військами території, завдати Росії відчутних втрат та перехоплювати значну частину ракет, якими країна-агресор регулярно завдає ударів по території України.
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