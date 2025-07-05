Суд скасував ордер на арешт Мілорада Додіка у справі про конституційний лад

Про це повідомляє балканська служба “Радіо Свобода”.

4 липня 2025 року суд Боснії і Герцеговини ухвалив рішення про скасування ордера на арешт Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської. Його підозрюють у спробі порушення конституційного ладу. Замість арешту суд запровадив обмежувальні заходи, про що повідомила балканська служба “Радіо Свобода”.

У той же день Додік добровільно з’явився до прокуратури Боснії і Герцеговини разом зі своїм адвокатом для допиту у справі, що стосується його можливого злочину – нападу на конституційний лад. Прокуратура підтвердила, що Додік був підозрюваним у цій справі.

Згідно з інформацією “Радіо Свобода”, Додік кілька місяців уникав арешту через неможливість допиту в рамках розслідування. Того ж дня, за ініціативою прокуратури, його доставили до суду, де було ухвалено рішення про скасування утримання під вартою.

Суд також зобов’язав Додіка періодично звітувати перед державним органом, а терміни дії запроваджених обмежень переглядатимуться кожні два місяці.

“Підозрюваного було спеціально попереджено, що його можуть затримати, якщо він порушить зобов’язання, передбачені певними заборонними заходами.”

26 лютого суд виніс вирок першої інстанції, засудивши Додіка до одного року позбавлення волі та шести років заборони обіймати посаду президента Республіки Сербської. Його визнали винним у неповазі до рішень Верховного представника Крістіана Шмідта та підписанні указу про прийняття законів, які були скасовані раніше.

Ці закони мали на меті запобігти виконанню рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та Верховного представника на території РС, які анулювали закони, ухвалені парламентом.

Прокуратура розпочала розслідування у грудні 2024 року через підозру у скоєнні кримінального правопорушення, пов’язаного з посяганням на конституційний лад. У березні цього року судова поліція отримала наказ затримати Додіка, прем’єр-міністра Радована Вішковича та голову Народної скупщини РС Ненада Стевандича.

В ордері на арешт їх звинуватили у скоєнні кримінального злочину, пов’язаного з посяганням на конституційний лад. Це розпорядження було видано в день, коли Національні збори РС планували обговорити проєкт Конституції, що передбачає визначення РС як держави сербського народу, право на самовизначення, створення власної армії та скасування Ради народів.

Кримінальний кодекс Боснії і Герцеговини передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі за незаконні спроби змінити конституційний лад або повалити найвищі інституції країни.

Водночас Конституційний суд Боснії і Герцеговини видав тимчасовий захід проти застосування Закону про спеціальний реєстр та прозорість роботи некомерційних організацій. Запит подав Кемаль Адемович, заступник спікера Палати народів Парламентської Асамблеї Боснії і Герцеговини.

Цей закон, ухвалений парламентом РС, запроваджує жорсткий контроль над діяльністю громадянського сектору, наслідуючи російське законодавство. Додік заявив, що ці закони будуть впроваджені, незважаючи на рішення суду.