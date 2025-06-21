Федеральний суд скасував обмеження NSF на фінансування університетів у США

Відповідне рішення ухвалила суддя Індіра Талвані 20 червня, повідомляє Reuters.

Федеральний окружний суд у Бостоні ухвалив рішення, яке скасовує політику Національного наукового фонду США (NSF), що обмежувала фінансування університетів для покриття адміністративних та матеріальних витрат, пов’язаних із дослідницькими грантами.

Суддя Індіра Талвані винесла це рішення 20 червня, підкресливши, що політика адміністрації Дональда Трампа була “довільною та упередженою”. Вона зазначила, що нові правила NSF порушували адміністративне право та створювали нерівні умови для університетів.

Цей вердикт став ще однією юридичною перешкодою для зусиль Трампа, спрямованих на скорочення державного фінансування вищої освіти, особливо для провідних наукових установ, які не відповідають політичним пріоритетам Білого дому. Раніше NSF вже призупинив сотні грантів і відмовив у виплаті мільярдів доларів підтримки університетам, включаючи Гарвард.

Крім того, інша суддя Федерального суду Бостона, Еллісон Берроуз, 29 травня заблокувала ще одне рішення Трампа, яке забороняло Гарварду приймати іноземних студентів. 20 червня вона продовжила термін дії тимчасової заборони, пояснивши це необхідністю “зберегти статус-кво”.

19 червня Державний департамент США оголосив про відновлення призупиненого процесу видачі студентських віз для іноземців. Проте тепер усі заявники зобов’язані надати уряду доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах.

Іноземні студенти в США наразі підлягають посиленому контролю з різних сторін. Навесні адміністрація Трампа анулювала дозволи на навчання для тисяч студентів, навіть для тих, хто мав лише незначні правопорушення, такі як порушення правил дорожнього руху, але це рішення згодом було скасовано.