Про це повідомив столичний активіст-пам’яткоохоронець Дмитро Перов.
Інвестиційна угода, укладена адміністрацією ботсаду із забудовником на вулиці Садово-Ботанічна, 1, викликала хвилю обговорень.
Заступник директора ботанічного саду Микола Шумик в інтерв’ю “Суспільне Київ” зазначив, що угода стосується капітального ремонту та реконструкції адміністративно-офісних приміщень у господарській зоні ботсаду, а не будівництва.
Однак, за словами Перова, господарська частина має зручний окремий заїзд, що робить цю територію привабливою для розміщення житла.
Крім того, на території ботсаду є кілька будівель, які можна передати під реконструкцію, зокрема старий гуртожиток і господарчі споруди.
Реконструкція таких об’єктів має менше обмежень порівняно з новим будівництвом, навіть на заповідних землях.
Перов припускає, що замість старого гуртожитка можуть з’явитися житлові будинки, а на місці адміністративних будівель — офісні приміщення.
- У Києві попри заборону продовжують незаконне будівництво на місці історичної садиби Лошевичів
- Землю ботсаду Гришка в Києві передали під забудову попри заборону, — Держаудитслужба
- Незаконна забудова проти історичної спадщини: як руйнують Київ?