На території Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка в Києві можуть з’явитися житлові будинки та офіси під виглядом реконструкції існуючих споруд. Таким чином можна обійти законодавчі обмеження, пов’язані з охоронним статусом території.

Про це повідомив столичний активіст-пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Інвестиційна угода, укладена адміністрацією ботсаду із забудовником на вулиці Садово-Ботанічна, 1, викликала хвилю обговорень.

Заступник директора ботанічного саду Микола Шумик в інтерв’ю “Суспільне Київ” зазначив, що угода стосується капітального ремонту та реконструкції адміністративно-офісних приміщень у господарській зоні ботсаду, а не будівництва.

Однак, за словами Перова, господарська частина має зручний окремий заїзд, що робить цю територію привабливою для розміщення житла.

Крім того, на території ботсаду є кілька будівель, які можна передати під реконструкцію, зокрема старий гуртожиток і господарчі споруди.

Реконструкція таких об’єктів має менше обмежень порівняно з новим будівництвом, навіть на заповідних землях.

Перов припускає, що замість старого гуртожитка можуть з’явитися житлові будинки, а на місці адміністративних будівель — офісні приміщення.