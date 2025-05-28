Трагічний інцидент на залізниці в Одеському районі: хлопчика вдарило струмом

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини

У Одеському районі, неподалік залізничної станції, стався трагічний інцидент, коли малолітнього хлопчика вдарило електричним струмом. За інформацією поліції Одещини, постраждалого терміново госпіталізували у важкому стані.

Цей випадок стався ввечері 28 травня. За попередніми даними, група підлітків гралася поблизу вантажного потяга, і один із хлопців вирішив залізти на дах вагона, де й отримав удар струмом.

Швидка медична допомога оперативно доставила дитину до лікарні, де він наразі перебуває під пильним наглядом лікарів у критичному стані.

На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини інциденту. Поліція також розглядає можливість правової кваліфікації цього випадку.

Цей інцидент підкреслює важливість дотримання правил безпеки, особливо для дітей та підлітків, адже правоохоронці неодноразово попереджали про небезпеку, пов’язану з перебуванням біля залізничних вагонів та електричного обладнання.