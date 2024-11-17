Про це повідомив голова Удмуртії Олександр Бречалов та Telegram-канал “Крымский ветер”.
“Невідомий добрий безпілотник атакував машинобудівний завод в Іжевську. БпЛА, за словами глави Удмуртії Олександра Бречалова, впав на вулиці Леніна — за адресою цеху машинобудівного заводу “Купол”, де виготовляють ЗРК і, за даними Reuters, збирають дрони “Гарпія”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у цеху вибило шибки, постраждала одна людина — його у стані середньої тяжкості відвезли до лікарні. Також про атаку дронів повідомляють Telegram-канали Іжевська, офіційної інформації про цей інцидент немає.
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