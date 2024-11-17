Вранці 17 листопада в столиці Республіки Удмуртія, місті Іжевську, пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що уламки нібито збитого БпЛА впали на територію заводу, де виробляють військову техніку.

Про це повідомив голова Удмуртії Олександр Бречалов та Telegram-канал “Крымский ветер”.

“Невідомий добрий безпілотник атакував машинобудівний завод в Іжевську. БпЛА, за словами глави Удмуртії Олександра Бречалова, впав на вулиці Леніна — за адресою цеху машинобудівного заводу “Купол”, де виготовляють ЗРК і, за даними Reuters, збирають дрони “Гарпія”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цеху вибило шибки, постраждала одна людина — його у стані середньої тяжкості відвезли до лікарні. Також про атаку дронів повідомляють Telegram-канали Іжевська, офіційної інформації про цей інцидент немає.