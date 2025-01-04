Ранок та ніч 4 січня були не спокійними для деяких регіонів Росії. Зокрема, дрони атакували другий за величиною російський морський торгівельний порт РФ Усть-Луга.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

“Найбільший у РФ морський торгівельний порт Усть-Луга намагалися атакувати сьогодні (4 січня, — ред.) безпілотники в Ленінградській області”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначає ASTRA, більшість дронів, які атакували сьогодні Ленінградську область, були збиті над терміналом ТОВ “Новатранс” на території морського торгового порту Усть-Луга.

Попередньо, є пошкодження вікон в одній із будівель на території порту. За даними місцевої влади, було збито чотири безпілотники, інформація про постраждалих чи пошкодження не надходила.

З відкритих джерел відомо, що морський торгівельний порт Усть-Луга почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного термінала. До початку 2020-х став другим за величиною в Росії — після Новоросійська.

Нагадаємо, майже рік тому, у ніч на 21 січня 2024 року, в Ленінградській області РФ відбулась атака безпілотників. Місцеві жителі чули шум дронів, після чого в районі термінала морського торгівельного порту в селищі Усть-Луга, розташованому на березі Фінської затоки Балтійського моря, прогриміли вибухи.