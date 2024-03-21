Два депутати від фракції "УДАР" у Київській міській раді, Віктор Брагінський та Ілля Кушнір, припиняють свою депутатську діяльність.

Про це повідомив мер Києва і лідер партії “УДАР” Віталій Кличко.

“Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції “УДАР” у Київраді. Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus.Іnfo. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради”, – написав Кличко в телеграмі”, — написав Кличко у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що 14 березня Кличко заявив про своє намір відсторонити Віктора Брагінського від обов’язків начальника КП “Київський метрополітен” після розслідування журналістів Bihus.Info.

Розслідування показало, що родичі Брагінського придбали нерухомість, яка перевищує їхні доходи, і він неправильно декларував свою інформацію.