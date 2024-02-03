Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

«ISW продовжує оцінювати, що нестача артилерійських боєприпасів і затримки в наданні західної безпекової допомоги створять невизначеність в українських оперативних планах. Це, ймовірно, змусить українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над тими ділянками, де обмежені територіальні втрати є найменш руйнівними», – сказано у звіті.

Як зазначають аналітики, згідно з даними розслідувань з відкритих джерел, російські війська користуються дефіцитом боєприпасів в Україні та “нездатністю вести достатню контрбатарейну боротьбу”.

Зокрема, українська організація Frontelligence Insight зауважила, що російські війська створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції з кінця 2022 р. до початку 2023 р., коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби. Подібним чином російські війська почали концентрувати свою артилерію у січні 2024 року, що свідчить про брак артилерійських боєприпасів в українських сил.

За даними Frontelligence, українські війська іноді можуть завдавати ударів по російській артилерії, але відчувається брак боєприпасів для ведення ефективного контрбатарейного вогню, і це дозволяє російській артилерії значною мірою знищувати населені пункти, що “практично унеможливлює” їх оборону. При цьому, за оцінкою Frontelligence, багатьом українським безпілотникам не вистачає дальності польоту для ураження численних російських артустановок, розміщених на відстані від 15 до 24 кілометрів від лінії фронту.