Українські підприємства на тлі загальної мобілізації в Україні відчувають брак робочої сили. Аби втримати наявних працівників та залучити нових вони змушені підвищувати заробітні плати.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку.

“Підприємства й надалі відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення”, — йдеться в огляді.

Втім за окремими професіями (зокрема, охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

Кількість шукачів роботи, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності. Згідно з даними Держстату, у першому кварталі 2024 року українці в середньому заробляли 18 900 гривень, що на 22,5% більше, ніж було першого кварталу 2023-го.

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії.