Прощальний лист Юрій Цибух оприлюднив в Інстаграмі.

«Загинула моя люба сестра, подруга Чека, найкраща людина в цьому світі. Мене зараз наповнює пустота, але Іринці є що сказати, вона залишила посмертний лист», написав Юрій.

Прощальний лист Ірина написала 8 квітня 2023 року на Донеччині, коли працювала з розвідниками 80 ОДШБр.

«Сумно, що ми проживаємо настільки немічні, залежні від суспільного схвалення життя, що лише смерть дозволяє проживати абсолютну свободу. Однак біда у тому, що життя закінчилось, і ця свобода більше не має ніякого змісту. Сьогодні і навіки мені все одно, що про мене, про вас, про цей текст, про усе скажуть люди. Наберуть ці речення лайки чи ні, нарешті нічия думка мене не цікавить, я померла. Свобода це найвища цінність. Усі, скоро 25 років, минали часто у комплексах і страхах. Але найчастіше цьому шуму не було місця перед моєю свободою», писала Чека.

У листі вона дякує собі, батькам, рідним, друзям за те, що дозволяли бути їй вільною, адже свобода це найбільша цінність.

«…Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим. Бо тільки сміливі мають щастя, і краще ж вмерти біжучи, аніж жити гниючи. Будьте гідними подвигів наших героїв, не журіться, будьте сміливими», додала Ірина Цибух.

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