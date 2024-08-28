У березні французька влада видала ордери не тільки на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова, а також його брата Миколи.

Про це пише Politico з посиланням на французький адміністративний документ, до якого отримало доступ.

Зазначається, що французьке таємне розслідування щодо Telegram є ширшим і почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше. Справа стосується відмови Telegram співпрацювати з французькою поліцією у розслідуванні сексуального насильства над дітьми.

У документі наголошено на “практично повній відсутності співпраці Telegram” з французькою та європейською владою. Дурових також звинувачують у “пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи”. Ордери на арешт Павла і його брата Миколи, співзасновника платформи, були видані 25 березня. Французькі ЗМІ раніше повідомляли, що розслідування було розпочато в липні.

За словами журналістів, ордери на арешт були видані після того, як платформа для обміну повідомленнями не надала “жодної відповіді” на попередній судовий запит щодо ідентифікації користувача Telegram. Перед цим відділ кіберзлочинності паризької прокуратури проводив таємне розслідування щодо Telegram.

Водночас за словами журналістів, у документі немає жодного натяку на те, що брати Дурові брали безпосередню участь у будь-якій незаконній діяльності, виявленій слідством.

Віцепрезидент Telegram Ілля Перекопський також згадується у короткому викладі справи, хоча у документі не зазначено, чи видано на нього ордер.

Адвокат Павла Дурова відмовився коментувати розслідування. У прокуратурі також відмовилися коментувати ордери на затримання обох братів Дурових, посилаючись на таємницю слідства.