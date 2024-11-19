Напередодні ми вже розповідали про те, що Олександр та Сергій Кацуби активно взялися до "відбілювання" власної репутації шляхом видалення згадок про себе з пошукового сервісу Google.

Так, минулого тижня, наша редакція отримала лист, в якому пошуковий сервіс Google повідомив про вимкнення індексації пошуку (індексація — це релевантна відповідь на пошуковий запит у пошуковому сервісі – ред.) статті про братів Кацуб, яких підозрюють у розкраданні коштів Нафтогазу України.

Причиною видалення стало “порушення авторських прав”, згідно законів США.

Така послуга коштує на українському чорному медіа-ринку від пʼяти тисяч доларів, цим займаються чорні піарники, пишуть “липові” скарги та позови, стосовно матеріалів, які не подобаються замовникам.

Втім, не минуло й декількох днів як історія повторилась, та редакція “Межі” отримала вже нового листа від Google.

Цього разу пошуковий сервіс повідомив про вимкнення індексації пошуку статті в якій ми, власне, і розповідали про видалення братами Кацубами згадок про себе з Google.

Причиною видалення матеріалу зазначені все ті ж буцімто “порушення авторських прав”.

То ж що саме так не сподобалося Кацубам, які витрачають тисячі доларів на “відбілення” власної репутації?

У наших попередніх матеріалах, які отримали вимкнення індексації пошуку, йшлося про те, що Генеральна прокуратура за сприяння “Нафтогазу” завершила досудове розслідування щодо розкрадання коштів компанії у 2012-2013 роках Олександром та Сергієм Кацубами.

Про це повідомляла прес-служба “Нафтогазу“.

Так, 17 листопада 2016 року, ГПУ повідомила екс-заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Олександра Кацубу про завершення досудового розслідування кримінального провадження.

Слідством було встановлено, що Олександр та Сергій Кацуби у період із серпня 2012 року до 2013 року шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами “Нафтогазу” на суму понад 450 млн грн. Для цього вони використали схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.

У прес-службі компанії тоді зазначали, що за результатами слідства “Нафтогаз” отримає право звернутися до винних осіб із вимогою про відшкодування завданих збитків.

21 жовтня цього ж року в Генеральній прокуратурі України повідомили про завершення досудового розслідування щодо екс-заступника голови “Нафтогазу України” Олександра Кацуби.

Інкриміновані Кацубі злочини кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 (“створення злочинної організації”), ч. 4 ст. 28 год. 5 ст. 191 (“привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”), ч. 2 ст. 15 (“замах на злочин”), ч. 4 ст. 28 (“вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною організацією”), ч. 5 ст. 191 (“привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”), ч. 4 ст. 28 год. 1 ст. 366 (“службове підроблення”) КК України.

Як відомо, Кацубу було затримано 17 червня за підозрою у скоєнні кримінального злочину за статтями 255 (“створення злочинної організації”) та 191 (“привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем”)

Кримінального кодексу України.

Та вже 18 червня у Генпрокуратурі опублікували відео затримання Кацуби.

Стало відомо: Голосіївський райсуд Києва 18 червня заарештував екс-заступника голови “Нафтогазу України” Олександра Кацубу, призначивши заставу у розмірі 450 млн грн.

Згодом стало відомо про те, що військова прокуратура вивчила листування, які було вилучено під час затримання колишнього голови НАК “Нафтогаз” Олександра Кацуби.

Про це в інтервʼю Соні Кошкіній розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос, посилаючись на матеріали справи щодо Кацуби.

Матіос стверджував, що участь Кацуби в організованому Януковичем угрупованні зумовлена ​​лише його потягом до розкішного життя, особливого впливу та заступництва він не мав.

“У цій злочинній організації ні Сухомлін (один із авторів схем Курченко – ред.), ні тим більше Кацуба, не були вхожі до Януковича. Це “фунти” (у жаргонній лексиці так називають директорів “фірм-помийок” – ред.). Їхня діяльність зумовлена ​​тим, що один прагнув зберегти свій тютюновий бізнес (Сухомлін – ред.), інший – мати можливість влаштувати весілля у Франції за 1,768 млн євро (Кацуба – ред.) та купувати дружині щодня по 2-3 кольє “Картье” вартістю 100 тисяч євро. Про це йдеться у матеріалах листування, які були вилучені під час затримання Кацуби-молодшого Куликом. Він прилетів до України на два дні. Маючи такі гроші, вирішив завітати на концерт Вакарчука – показати себе тусовці. Під час затримання мобільний телефон вилучили. А цей “цар життя” нічого розумнішого не придумав як залишити все листування у своїх месенджерах за останні 3 роки”, — розповідав тоді Матіос.

Крім того, військовий прокурор відкрив подробиці видатків на весілля.

“Тільки з весілля у Франції випливла наступна інформація щодо витрат (на гонорари – ред): Лепс — 120 тис. євро, “95 квартал” — 73 тис. євро, Віра Брежнєва — 25 тис. євро. Найбільше мені сподобалися іменні рушники для гостей за 40 тисяч. євро. Дуже правильне придбання під час війни у ​​2015 році”, — зазначив прокурор.

За його словами, вся ця інформація є доказами у справі і суд врахував її при визначенні застави.

Напередодні повномасштабної війни захисники Кацуби почали підготовку до відбілювання репутації клієнта. Однак у травні 2022-го Київський апеляційний суд відмовив у спробі поновити термін на оскарження вироку.

У травні 2023 року Кацуба подав апеляційну скаргу.

Відповідно до активності братів, зокрема регулярних атак на матеріали нашого видання, можемо припустити, що вони й надалі продовжують “зачищувати” інформаційне поле.