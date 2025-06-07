Аріна Журба – дитина-герой 2025 року з Сум

Про це повідомили в МВС

Аріна Журба, 12-річна дівчинка з Сум, була удостоєна відзнаки “Діти – Герої 2025” від Міністерства внутрішніх справ України. Ця нагорода стала визнанням її неймовірної мужності, адже вона самостійно вибралася з-під завалів після того, як російський безпілотник-“шахед” влучив у їхній будинок 30 січня.

Сім’я Аріни проживала на шостому поверсі багатоповерхівки на вулиці Героїв Крут у Сумах. Після вибуху дівчина не піддалася паніці, а почала рятувати своїх близьких.

“Попри поранення, Аріна самостійно вибралася з-під завалів та почала розкопувати батька і старшого брата Дениса. Одразу допомогла татові прийти до тями та намагалася врятувати брата, але плити були надто важкими. Лише після прибуття рятувальників потерпілих вдалося витягти.” – Міністерство внутрішніх справ України

На жаль, 2 лютого 18-річний брат Аріни, Денис, помер у лікарні. Його поховали 4 лютого, залишивши глибокий слід у серцях рідних і близьких.

Відзнака “Діти – Герої 2025” стала символом мужності та самовідданості Аріни, яка в найскладніший момент не залишила своїх рідних у біді.