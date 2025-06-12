Brave1 запускає нову ініціативу для оборонних компаній без грантів

Про це повідомляється пресслужба Brave1 у FacebookПерш служба

Оборонний кластер Brave1 представив нову ініціативу, яка спрощує процес приєднання до його екосистеми для стабільних компаній та виробників озброєнь, які не потребують фінансової підтримки у вигляді грантів. Перші учасники вже стали частиною програми, про що повідомила пресслужба Brave1.

“Для протистояння військово-промисловому комплексу Росії нам потрібні об’єднані зусилля всього ринку – зокрема і сталих компаній та виробників із налагодженим R&D або виробництвом. Тому Brave1 Club консолідує лідерів ринку в єдину екосистему, щоб ефективніше координувати напрямок розвитку інновацій та створити можливості для технологічного прориву.” – Пресслужба Brave1

Учасники Brave1 Club отримують ряд переваг:

можливість проходження полігонних та бойових випробувань технологій;

зв’язок з бойовими підрозділами;

виставлення товарів на платформі Brave1 Market;

залучення інвестицій та підтримка створення спільних підприємств з іноземними партнерами;

доступ до закритих чатів, подій та можливостей для нетворкінгу з іншими учасниками екосистеми.

“По суті, Brave1 Club надає виробникам готових оборонних виробів доступ до повного спектра послуг кластера, за винятком грантів. Процедура максимально проста і не вимагає заповнення папірців – достатньо подати заявку на сайті Brave1.” – Пресслужба Brave1

Серед понад 100 компаній, які виявили бажання приєднатися до Brave1 Club, є виробник ударних дронів Perun, компанія “Вінницькі Бджоли”, що спеціалізується на БПЛА-перехоплювачах, а також Skiftech, розробник лазерних тренажерів для бойової підготовки.

Кластер Brave1 був запущений 26 квітня 2023 року в Україні як єдина платформа для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державними структурами та армією. Ця платформа сприяє збільшенню виробництва зброї та техніки.

28 квітня 2025 року в Україні стартував Brave1 Market – маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Підрозділи ЗСУ можуть самостійно обирати техніку для бойового застосування, купуючи її за кошти військової частини. Наразі оплата здійснюється грошима, але в майбутньому планується впровадження розрахунків за допомогою “є-балів”.

Станом на червень 2025 року, за даними Міністерства цифрової трансформації, на платформі зареєстровано понад 3,6 тисячі розробок. Кількість кодифікованих за стандартами НАТО розробок, які підтримує Brave1, становить 300. Загальна сума виданих грантів на оборонні інновації досягла 50 мільйонів доларів, а завдяки платформі було залучено понад 65 мільйонів доларів у український оборонний сектор.