Кластер оборонних технологій Brave1 представив новий веб-сайт, призначений для кодифікації озброєнь, що стане в нагоді розробникам, які працюють на фронті. Ця ініціатива була анонсована на офіційній сторінці Brave1 у Facebook.

В Україні постійно з’являються нові технологічні рішення для військових потреб, і для їх швидкого впровадження в армію необхідно пройти процедуру кодифікації. Цей процес включає присвоєння виробу коду НАТО (NSN) та його офіційне включення до системи забезпечення Сил безпеки і оборони України. Без цього кроку державні закупівельні агенції не можуть придбати необхідне озброєння та техніку, навіть якщо вони критично потрібні.

У умовах воєнного стану в Україні існує прискорений трек кодифікації, але він все ще вимагає часу, зусиль та правильно оформлених документів від виробників. Щоб спростити цей процес, Brave1 створив спеціалізований сайт.

Функціонал нового сервісу Brave1

На новому ресурсі представлені покрокові алгоритми дій, зручні шаблони документів, чіткі вимоги до оформлення, приклади успішних заявок та відповіді на найпоширеніші запитання. Користувачі можуть вибрати тип виробу та отримати адаптовану інструкцію для його кодифікації.

На даний момент сайт містить розділи, присвячені безпілотним літальним апаратам (БпЛА), наземним роботизованим комплексам (НРК) та системам радіоелектронної боротьби (РЕБ/РЕР).

Цей ресурс стане в нагоді як новачкам у сфері кодифікації, так і досвідченим виробникам, які прагнуть оптимізувати свої процеси. Brave1 допомагає розробникам зосередитися на інноваціях, а не на бюрократичних процедурах, щоб нові технології якомога швидше потрапляли на фронт.