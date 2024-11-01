Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кластер військових технологій Brave1 залучив понад 25 мільйонів доларів зовнішніх інвестицій, що на 20 мільйонів більше, ніж у 2023 році, коли цей показник становив 5 мільйонів доларів.

“Знайомства між компаніями та інвесторами проходять під час інвестиційних демоднів, які Brave1 проводить регулярно. Лише на одному демодні можуть відбуватися угоди на мільйони доларів. Наприклад, компанія Swarmer, що розробляє ШІ-рішення для роїв дронів, отримала $2,7 млн іноземних інвестицій, а з частиною інвесторів познайомилися саме на demo days,” – заявив Федоров.

Він також висловив переконання, що до кінця року українські defense tech компанії мають шанси залучити до 50 мільйонів доларів інвестицій.