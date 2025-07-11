BraveTech EU: нова ініціатива для оборонних інновацій між ЄС та Україною

Про це повідомляється на сайті ЄК

Європейська Комісія спільно з Міністерством цифрової трансформації України оголосила про запуск нової ініціативи, яка має на меті розвиток оборонних інновацій між ЄС та Україною. Ця ініціатива, відома як BraveTech EU, була представлена на конференції з відновлення України, що проходила в Римі.

Основна мета проєкту полягає в прискоренні технологічної трансформації оборонного сектору Європи, використовуючи інновації, які вже довели свою ефективність у бойових умовах.

“Разом з Україною Європейська Комісія оголошує про ініціативу BraveTech EU, спрямовану на прискорення оборонних інновацій шляхом тіснішої співпраці. Спираючись на перевірені на полі бою інновації України, BraveTech EU зміцнить оборонні можливості ЄС та України й поглибить інтеграцію з оборонною промисловістю України.” – Європейська Комісія

У ЄК підкреслюють, що ця ініціатива є не лише технологічним партнерством, а й стратегічною інвестицією в безпеку Європи. Вона демонструє готовність ЄС вчитися у України, одночасно зміцнюючи свою оборонну промисловість.

“BraveTech EU представляє єдині зусилля для підвищення рівня оборонних інновацій, зміцнення безпеки та технологічної майстерності як України, так і ЄС. Спільні дії BraveTech EU підтримуватимуть нові оборонні технології в ЄС та Україні в дусі рівноправного партнерства.” – Представники ЄК

Ця ініціатива об’єднує оборонно-технологічну платформу BRAVE Міністерства цифрової трансформації з програмами ЄС, такими як Європейський оборонний фонд та Схема оборонних інновацій ЄС. Вона націлена на стимулювання інновацій через підтримку спільних проєктів, хакатонів, швидкого тестування та безпосередньої співпраці між європейськими та українськими компаніями, зокрема стартапами та малими і середніми підприємствами.

Михайло Федоров, очільник Мінцифри, поділився своїми думками щодо перспектив програми:

“Коли буде створено цей фонд, і ми виділимо вже разом з партнерами окремо 50 мільйонів на цю програму. У нас буде стратегічний борд, який буде вирішувати, що зараз нам потрібно в першу чергу, враховуючи ситуацію на полі бою.” – Михайло Федоров

За словами міністра, пріоритети будуть визначатися як в Україні, так і в європейських країнах.

“Це насправді велике посилення для нас всіх, тому що до цього ми це робили тільки в країні, і до нас приїжджали виробники продуктів, які ми тестували. А тепер ми будемо мати дотик до стартапів у різних країнах.” – Михайло Федоров

Він також зазначив, що, незважаючи на наявність успішних стартапів у багатьох країнах ЄС, існують проблеми з регуляцією та доставкою технологій на поле бою. Тому важливо створити швидкий трек для тестування європейських технологій.

“Зробити так, щоб євротехнології за 3 дні були в Україні на полі бою і через 5 – відтестовані і готовий звіт для виробника. Так, як це відбувається сьогодні в Україні.” – Михайло Федоров

Конференція з відновлення України (URC 2025), що проходить 10–11 липня у Римі, є четвертою міжнародною зустріччю високого рівня, присвяченою підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції відбулися у Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади. Основна мета – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.