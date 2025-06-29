Волейбол: Бразилія перемогла Італію, але втратила лідерство в Лізі націй 2025

Як зазначає офіційний сайт Volleyball World

Збірна Бразилії з волейболу, незважаючи на вражаючу перемогу над Італією з рахунком 3:2, опустилася на друге місце в таблиці Ліги націй. Цей матч став сьомим для обох команд у турнірі.

Перед початком гри Бразилія займала першу позицію завдяки чотирьом поспіль перемогам, тоді як Італія була на третьому місці з трьома виграшами, серед яких була і перемога над лідером – збірною Польщі.

Матч тривав усі п’ять сетів, тому обидві команди отримали по два очки за перемогу на тайбрейку, замість максимальних трьох.

Перший сет розпочався з переваги Італії, яка утримувала лідерство до середини партії, але Бразилія змогла переломити хід гри і виграти 25:22. У другому сеті Італія відігралася, здобувши перемогу з рахунком 25:21.

Третій сет став найтривалішим, де команди по черзі мали перевагу в три очки, а переможець визначився лише після запеклої боротьби – 33:31 на користь Бразилії. Четвертий сет пройшов під контролем Італії, яка виграла 25:17.

На тайбрейку бразильці виявилися сильнішими, здобувши перемогу 15:13. Найрезультативнішим гравцем матчу став догравальник Бразилії Алан Соуза, який набрав 31 очко.

“Ця перемога надзвичайно важлива. Ми знаємо, що в [Італії] дуже хороший колектив, а ми тільки починаємо працювати як одна команда”, – сказав Соуза. “Думаю, що сьогоднішній виступ показав, що можемо грати на дуже високому рівні. Відчуваю впевненість у тому, що зараз я показую свою найкращу гру, і команда мені в цьому дуже допомагає”.

Ця перемога дозволила Бразилії продовжити серію виграшів до п’яти, але команда втратила лідерство в таблиці. Польща, яка перемогла збірну США з рахунком 3:0, вийшла на перше місце, маючи на одне очко більше.

Топ-8 турнірної таблиці Ліги націй-2025

1. Польща – 6 перемог (7 матчів), 18 очок (20:7 за сетами)

2. Бразилія – 6 перемог (7), 17 очок (20:7)

3. Італія – 5 перемог (7), 14 очок (18:12)

4. Японія – 4 перемоги (7), 12 очок (15:11)

5. Франція – 4 перемоги (7), 12 очок (16:12)

6. Україна – 4 перемоги (7), 12 очок (16:13)

7. Куба – 4 перемоги (7), 12 очок (16:14)

8. Болгарія – 4 перемоги (7), 11 очок (13:12)

Наступний матч другого тижня Ліги націй відбудеться 30 червня о 00:00 за київським часом, де збірні Бразилії та Польщі зустрінуться в очному протистоянні.