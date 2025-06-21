Трагедія в Бразилії: пожежа повітряної кулі забрала життя 8 людей

Про це повідомляє CNN.

21 червня у Бразилії сталася жахлива трагедія: повітряна куля, що перевозила пасажирів, загорілася в повітрі і впала на землю. За попередніми даними, щонайменше вісім людей загинули. Цю інформацію підтвердила CNN.

Інцидент стався в південному регіоні Санта-Катаріна. Губернатор Жоржінью Мелло прокоментував ситуацію:

“Ми всі шоковані аварією за участю повітряної кулі в Прайя-Гранді цієї суботи вранці. Наша рятувальна команда вже на місці… На даний момент ми підтвердили вісім смертей.” – Жоржінью Мелло

Губернатор зазначив, що на борту повітряної кулі перебувало 21 особа, з яких 13 вдалося врятувати. У соціальних мережах з’явилися відеозаписи, на яких видно, як куля загоряється в небі, а потім здувається і падає на землю.

Очевидиця події поділилася своїми враженнями з місцевим виданням Jornal Razão:

“Ми бачили, як двоє людей впали зверху, а незабаром після цього кошик розірвався, і куля впала.” – Очевидиця

Вона також розповіла, що, підбігши до місця падіння, побачила двох вижилих: жінку, яка була в стані шоку і вкритою багнюкою, та чоловіка, що кульгав, а також два тіла.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив свої співчуття родинам загиблих і запевнив у підтримці постраждалих:

“Я хотів би висловити свою солідарність з сім’ями жертв аварії повітряної кулі в Санта-Катаріні цієї суботи вранці. І надати федеральний уряд у розпорядження постраждалих, а також державні та муніципальні сили, які працюють над порятунком і доглядом за тими, хто вижив.” – Луїс Інасіу Лула да Сілва

Прайя-Гранді є популярним місцем для польотів на повітряних кулях, особливо під час червневих свят, присвячених католицьким святим, зокрема святому Іоанну.