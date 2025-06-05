Лула да Сільва закликає Путіна до миру в Україні

Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції в Парижі, передає Укрінформ

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сільва оголосив, що двічі звертався до президента Росії Володимира Путіна з закликом розпочати мирні переговори щодо конфлікту в Україні, закликавши “залишити божевілля війни позаду”. Цю інформацію він озвучив під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Лула також згадав про повідомлення Дональда Трампа в Твіттері, в якому той розповідав про свою розмову з Путіним, зазначивши, що вона не була вдалою. Президент Бразилії підкреслив, що особисто наголосив Путіну на необхідності завершення війни.

“Я бачив, що Трамп написав у Твіттері, що він говорив з Путіним, і що їхня розмова була не дуже доброю. Я сказав Путіну особисто, що настав час залишити це божевілля війни позаду. Війна нічого не будує, навпаки, вона руйнує. Якщо він хоче обговорювати мир, нехай веде переговори про мир.” – Луїс Інасіу Лула да Сільва

Лула також зазначив, що остаточне рішення має бути прийняте “відповідальною країною”. Він розповів про свої переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, в рамках яких обговорювалося врегулювання конфлікту в Україні, а також спільну пропозицію, розроблену 13 країнами, що розвиваються.

“Разом з Китаєм ми розробили документ, пропозицію від 13 країн, що розвиваються, створити групу друзів для пошуку рішення. Я їздив до Китаю і обговорював це питання.” – Луїс Інасіу Лула да Сільва

Президент Бразилії також підкреслив, що вдруге телефонував Путіну, щоб акцентувати важливість його участі у мирних переговорах.

Крім того, Лула висловив своє занепокоєння через те, що Рада Безпеки ООН не має достатнього впливу на світовий порядок, і зазначив, що Бразилія активно працює над посиленням свого представництва в цій організації.