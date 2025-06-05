Лула да Сільва закликає Путіна до миру в Україні

Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції в Парижі, передає Укрінформ
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сільва оголосив, що двічі звертався до президента Росії Володимира Путіна з закликом розпочати мирні переговори щодо конфлікту в Україні, закликавши “залишити божевілля війни позаду”. Цю інформацію він озвучив під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.
Лула також згадав про повідомлення Дональда Трампа в Твіттері, в якому той розповідав про свою розмову з Путіним, зазначивши, що вона не була вдалою. Президент Бразилії підкреслив, що особисто наголосив Путіну на необхідності завершення війни.
“Я бачив, що Трамп написав у Твіттері, що він говорив з Путіним, і що їхня розмова була не дуже доброю. Я сказав Путіну особисто, що настав час залишити це божевілля війни позаду. Війна нічого не будує, навпаки, вона руйнує. Якщо він хоче обговорювати мир, нехай веде переговори про мир.”
Лула також зазначив, що остаточне рішення має бути прийняте “відповідальною країною”. Він розповів про свої переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, в рамках яких обговорювалося врегулювання конфлікту в Україні, а також спільну пропозицію, розроблену 13 країнами, що розвиваються.
“Разом з Китаєм ми розробили документ, пропозицію від 13 країн, що розвиваються, створити групу друзів для пошуку рішення. Я їздив до Китаю і обговорював це питання.”
Президент Бразилії також підкреслив, що вдруге телефонував Путіну, щоб акцентувати важливість його участі у мирних переговорах.
Крім того, Лула висловив своє занепокоєння через те, що Рада Безпеки ООН не має достатнього впливу на світовий порядок, і зазначив, що Бразилія активно працює над посиленням свого представництва в цій організації.
“На жаль, ООН політично слабка і не має достатніх демілітаристських повноважень. Хоча Бразилія докладає постійних зусиль для посилення представництва у Раді Безпеки ООН.”
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